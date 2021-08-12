Глава Минобороны РФ дал старт началу работ по реконструкции БАМа

Руководитель российского министерства обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) приказал начать работы по реконструкции БАМа.

Генерал армии Шойгу заявил, что модернизация восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) должна быть завершена к концу 2024 года, что увеличит транспортные возможности региона Восточной Сибири.

"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска", — сообщил Шойгу.

По его словам, масштабная реконструкция данного участка БАМа окажет позитивное влияние на всю российскую экономику.