Путин десятью предупреждениями напугал Верховную раду Украины

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сообщил, что властям Украины необходимо адекватно отреагировать на предупреждения президента России Владимира Путина.

Политик рассказал, что лидер России регулярно указывает на ошибочную политику Украины. Однако руководство страны не обращает внимание на предупреждения из Москвы. По его мнению, первое предупреждение было связано с Майданом, второе с Крымом, третье с Донбассом. После этого пошел "Турецкий поток", "Северный поток — 2" и рост цен на газ.

Депутат из Украины добавил, что Киев ни одно из предупреждений не воспринял всерьез. Также он отметил, что украинские власти отправляли жить в Россию всех недовольных их политикой.