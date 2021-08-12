ЦИК перечислил страны для голосования граждан России за рубежом

Россияне смогут проголосовать на думских выборах в 144 странах мира, сообщает Центризбирком. Для этого организуют работу 348 избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, наибольшее число зарубежных участков будут открыты в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13). А также десять участков запланировано задействовать в Южной Осетии, в Абхазии, Белоруссии и Эстонии их будет по девять, а в США — семь.

По шесть избирательных участков расположат в Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. А вот соотечественники, проживающие в Испании, Франции и Туркменистане, будут ждать в пяти местах для голосования.

Как отметил в интервью "Известиям" член ЦИК Павел Андреев, все санитарно-эпидемиологические требования, которые действуют на участках в России, будут выполняться и на зарубежных.