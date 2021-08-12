Мурадов пригрозил последствиями странам-участникам "Крымской платформы"

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что организованный Киевом международный саммит "Крымская платформа" может обернуться последствиями для его участников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске так называемой "Крымской платформы". Во время саммита 23 августа Киев планирует обсудить возвращение полуострова. Украинская сторона пригласила к участию США, Великобританию, Турцию, Канаду и страны ЕС.

Мурадов в беседе с РИА Новости отметил, что "Крымская платформа" это не просто провокация. России нужно четко обозначить последствия для участников предстоящего мероприятия, поскольку они намерены поставить территориальную целостность РФ под вопрос, посягнуть на ее территорию и жизни граждан, проживающих в Крыму.

Постпред президента РФ в Крыму отметил, что ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд в Россию. Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они могут попасть в число недружественных стран. Принятие решений по этим вопросам находится в сфере компетенции федеральных властей, заявил Мурадов.