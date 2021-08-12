Уличные музыканты Петербурга поддержали Буланову флешмобом

Петербуржцы услышали в исполнении артистов песни Татьяны Булановой. Среди устроивших флешмоб был известный уличный артист дядя Миша.

По мнению трубача, отстраненная от выборов исполнительница могла бы принести большую пользу городу. Поэтому он с коллегами решил устроить такое мероприятие, чтобы поддержать Буланову, пишут "Невские Новости".

"Мне очень нравится ее исполнение, ее голос и ее песни. Татьяна Буланова, мы вас любим и ценим. Дядя Миша всегда с вами", — обратился к артистке петербургский музыкант.

Ранее известную певицу Татьяну Буланову не стали регистрировать в качестве кандидата в депутаты ЗакС. Многие коллеги исполнительницы и горожане высказали слова поддержки в адрес артистки.