Климкин обвинил Россию в стремлении присоединить Украину к Союзному государству

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия планирует разделить Украину и включить одну из ее частей в Союзное государство.

Он написал на своей странице в Facebook, что Москва имеет планы по разделению Украины. В частности, речь идет о присоединении ее части к Союзному государству России и Белоруссии.

"Цель Путина — разделить Украину и включить одну ее часть в эту новую империю", — отметил он.

Экс-дипломат отметил, что оставшаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и Западом. Кроме того, Климкин прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко, пообещавшего возвращение Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев допрыгается с подготовкой боевиков и отправкой их в Белоруссию. Он пообещал в ответ перейти границу Украины без оружия, где его поддержат "минимум 90 процентов украинцев".