Восемь человек могли остаться в утонувшем на Камчатке Ми-8

По предварительным данным, в салоне упавшего в озеро на Камчатке вертолета Ми-8 остались восемь человек, сообщили в экстренных службах.

Спасены были восемь человек, они получили травмы. Остальные восемь остались в вертолете, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Вертолет Ми-18 с тремя членами экипажа и 13 пассажирами на борту упал в Курильское озеро, которое расположено в Кроноцком заповеднике в южной части Камчатки. По предварительной информации, вертолет лежит на глубине порядка 100 метров.