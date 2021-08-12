Коробко: инициативы Булановой обязательно получат поддержку петербуржцев

Татьяне Булановой в отстаивании своего права на участие в выборах стоит дойти и до президента, если это будет нужно. Об этом заявил журналист Александр Коробко.

Кинорежиссер, телевизионный продюсер в беседе с ФАН отметил, что нынешняя система дает Булановой возможность совершенно законными способами добиться своего. Однако делать это нужно делать в формате борьбы по всем правилам.

"Надо понимать, что то, что она предлагала совершенно вписывается в модель нашего государства", — сообщил он.

Коробко уверен, что певица обязательно получит поддержку людей, если будет действовать грамотно и не позволит свою кандидатуру использовать для неправильной повестки. Уже сейчас на ее стороне находятся 100 тысяч горожан, которые одобрили ее предложение по увеличению пенсий петербуржцам.

"Я думаю, что ей надо подавать в суд, конкретно и грамотно защищать свои интересы, а если нужно, то дойти вплоть до президента", — подчеркнул журналист.

Важно действовать и не сдаваться, подчеркнул Коробко. Он также выразил надежду, что Булановой удастся добиться своего, поскольку ее предложения очень важные.