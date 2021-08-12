Вертолет с туристами рухнул в озеро на Камчатке

Операция по спасению пассажиров рухнувшего в озеро в Кроноцком заповеднике вертолета Ми-8 продолжается в Камчатском крае.

Инцидент произошел около 10:00 11 августа (01:00 12 августа по московскому времени). Вертолет с туристами следовал из аэропорта села Николаевка к озеру Курильское. На борту находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа. По предварительным данным, в Ми-8 летели туристы из Москвы и Петербурга, в том числе ребенок.

Замглавы минздрава Камчатского края Марина Волкова заявила, что выжили два члена экипажа и семь пассажиров вертолета. Их состояние не вызывает опасений, сообщили в экстренных службах региона.

В ближайшее время к месту ЧП должны прибыть медики, за пострадавшими вылетел вертолет Центра медицины катастроф. Искать их помогают работники Кроноцкого заповедника. Официальных данных о погибших в настоящее время нет, сообщают СММ.

Ранее спешивший на помощь российским туристам самолет МЧС Таджикистана разбился при приземлении в ущелье Абдулкахор. ЧП случилось у села Пойи Мазор джамоата Рованд Ванджского района ГБАО.