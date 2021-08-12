Депутаты Госдумы предложили включить службу в армии в трудовой стаж

Законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж будет внесен в Госдуму. Инициативу проявили депутаты фракции "Единая Россия".

Включение периода службы в армии в трудовой стаж будет сделано для досрочного выхода на пенсию в России. Об этом сообщил глава "Единой России" Сергей Неверов. Ранее депутаты ЛДПР также выступали с такой инициативой.

На данный момент российские граждане имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше при наличии трудового стажа 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.

По словам Неверова, при двух годах службы в армии граждане не смогут накопить 42 года для выхода на пенсию к 60 годам. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2022 года, а граждане в возрасте 60 лет, которые уже наработали 42 года трудового стажа и при этом отслужили в армии, смогут в следующем году выйти на пенсию.