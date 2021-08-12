Буланова является одной из самых знаменитых людей в Петербурге, поэтому она имеет право идти в политику.

Певица имеет большую поддержку среди местных жителей. Она не могла сжульничать, обмануть или подделать подписи. Об этом рассказал близкий друг Булановой, лидер музыкального коллектива «Сонце-Хмари» и звездный фотограф Андрей Федечко.

По мнению фотографа, проект Булановой "Ленинградская надбавка" наиболее полно отражает все политические цели Булановой, так как артистка намерена просто помогать обычным людям. Об этом информирует "ПолитРоссия".