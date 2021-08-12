Полицейские задержали двоих сбежавших из СИЗО в подмосковной Истре

Полицейские задержали двух мужчин, которые 6 августа сбежали из следственного изолятора временного содержания (СИЗО) в Истре.

Задержаны 34-летний Иван Цуркану и 35-летний Денис Грозаву, сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД РИА Новости. Беглецы скрывались в Подольске на съемной квартире. С ними задержаны мужчина и женщина, которые оказались арендаторами жилья. Их правоохранительные органы подозревают в пособничестве путем предоставления сбежавшим укрытия.

Всех четверых привезли в территориальный отдел внутренних дел. Продолжается розыск других участников побега.

Пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа, предварительно справившись с дверными замками с помощью гаечного ключа. Среди беглецов оказался Александр Мавриди, которого следствие считает виновным в убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Вместе с Мавриди, Грозаву и Цуркану сбежали обвиняемые в краже выходцы из Молдавии Николай Тетеря и Александр Бутнару.