Зеленский снял Тимчук с должности главы Харьковской области Украины

Айна Тимчук больше не занимает должность главы Харьковской области. президент Украины Владимир Зеленский снял ее с поста председателя.

Информация об этом стала известна с официального сайта офиса Зеленского. Так, Тимчук была освобождена от должности главы Харьковской области по собственному желанию. Проект об увольнении согласован правительством.

Согласно другому указу украинского президента, временно исполняющим обязанности главы Харьковской областной госадминистрации Зеленский назначил Александра Скакуна.

Также недавно глава Украины уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука. Теперь эту должность занимает, согласно указу Зеленского, Сергей Шаптала.