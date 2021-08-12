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Владимиров назвал Шугалея достойным кандидатом на выборах

Владимиров назвал Шугалея достойным кандидатом на выборах

Руководитель центра патриотического воспитания "Ленинградский доброволец" Герман Владимиров заявил, что Максим Шугалей отлично справится с работой депутата.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей 11 августа был зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Социолог заявил, что сейчас ему нужно подготовить собственную программу, которая будет основана на заявлениях жителей округа, передает ФАН.

Владимиров сообщил, что знает Шугалея не только по фильму, но и лично. Он уверен, что человек с такой историей готов перейти и на другой уровень, на котором будет нести ответственность за личные решения перед народом. По его мнению, социолог отлично справится с этими обязанностями. Владимиров также заявил, что Шугалей является достойным и интересным кандидатом на выборах.