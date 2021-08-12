Российский ФБР заинтересовался делом убитого полицией мужчины в Нью-Джерси

Вдова 29-летнего Стивена Дольчемора, который скончался в результате конфликта с сотрудниками полиции Трентона, подала в суд против города и правоохранителей.

Супруга погибшего Дольчемора заявила, что сотрудники полиции использовали чрезмерную силу при аресте. Американец скончался около больницы 3 апреля прошлого года. У него были проблемы с психическим здоровьем, и во время обострения он привлек к себе внимание правоохранителей, передает ФАН.

Полицейские в момент ареста держали Стивена за ноги и били по животу. При этом один из правоохранителей держал американца за шею. После чего они надавили на него коленями и надели наручники. Дольчемор кричал, что не может дышать и звал на помощь. В результате мужчина потерял сознание. Сотрудники органов пытались его спасти, однако время для этого уже ушло.

Этим делом заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями, который создан при участии петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Информацией об этом он поделился в своем официальном Telegram-канале. Работники организации изучили детали смерти и потребовали от президента США Джо Байдена и генерального прокурора разъяснений.