"Челси" выиграл "Вильярреал" и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Лондонский "Челси" победил "Вильярреал" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча проходила на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте.

"Челси" открыл счет на 27-й минуте, отличился полузащитник Хаким Зиеш. Во втором тайме, на 73-й минуте нападающий "Вильярреала" Жерар Морено сравнял счет. В основное и дополнительное время матча победитель так и не был определен.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты лондонского клуба. "Челси" второй раз в в истории выигрывает этот европейский трофей. Первую победу в Суперкубке УЕФА "Челси" одержал в 1998 году над "Реалом".