Журавлев: сильная биография обеспечит Шугалея голосами избирателей

Опыт и сильная биография поможет Максиму Шугалею получить голоса людей на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Такого мнения придерживается генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Также он рассказал, что благодаря показанному в Москве примеру, личная работа кандидата с населением обеспечит народную поддержку.

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей был зарегистрирован как кандидат на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга. Избирательная комиссия проголосовала единогласно. До выборов он планирует провести масштабную работу с каждым избирателем. Журавлев привел в пример молодую девушку, которая выбрала такую же тактику и победила в Москве.

Максим Шугалей новый человек в политической сфере, у него отсутствует бюрократический шлейф, зато имеется непростая сильная биография, по которой снят не один фильм, пишет "Экономика Сегодня".