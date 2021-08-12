"Не сочли нужным учитывать факты": Захарова ответила на материал ВВС о россиянах в Ливии

Агентство ВВС опубликовало очередной выдуманный вброс о нахождении сотрудников "ЧВК Вагнера" на территории Ливии.

Как говорят британские пропагандисты, в основу так называемого расследования легли данные из забытого планшета под Триполи. Однако он был найден еще три года назад, почему СМИ рассказали об этом спустя столько времени, является загадкой, а существование планшета вообще остается под вопросом. Из этого следует, что все антироссийские материалы построены лишь на голословных обвинениях.

Также выяснилось, что ВВС направляло запрос в МИД РФ с целью прокомментировать данную информацию. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова дала официальный ответ на запрос. По ее словам, агентство действительно обращалось в МИД, а российская сторона неоднократно комментировала эту ситуацию и направляла ссылки на имеющуюся в общем доступе информацию, передает ФАН.

"Мы неоднократно комментировали эту тему. К сожалению, британские СМИ не сочли нужным учитывать факты", — сказала Захарова.

Однако разъяснение ВВС не понравилось. Поэтому агентство решило опубликовать свою сфабрикованную "версию", которая не имеет ничего общего с действительностью, а предоставленную МИД РФ информацию попросту замолчало.

Этот фейк также прокомментировал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. По его словам, ряд зарубежных источников распространяет вбросы, которые давно были разоблачены, о нахождении сотрудников "ЧВК Вагнера" в Ливии с целью дискредитации России и подрыва построенных успешных и взаимовыгодных отношений с государствами Ближнего Востока и Африки.

"Достоверность целого ряда "фактов" невозможно доказать. Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны", — подытожил Богданов.

Британские пропагандисты опубликовали новый антироссийский вброс из старых фейков. Они создали фильм о россиянах в Ливии. Международная редакция Федерального агентства новостей провела расследование и проанализировала выдуманные аргументы ВВС.