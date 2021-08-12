Хазин рассказал о начавшейся катастрофе в экономике США

Соединенные Штаты Америки переживают серьезный кризис, который грозит обрушить американскую экономику. На этом свидетельствуют три признака, которые можно выразить в цифрах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Радио Аврора» рассказал российский политолог-экономист Михаил Хазин, по словам которого уже начавшийся в США кризис можно отследить по данным и статистике, которые публикуют официальные органы.

Например, индекс промышленной инфляции – PPI – который отражает динамику ключевых цен в США, по официальным данным находится на уровне 6,5%. Но, если подсчитать промежуточные цены, станет ясно что этот индекс демонстрирует интенсивную динамику, достигая по определенным показателям 40 и 100%, а его средний уровень составляет 19,5%.

«Это уже катастрофа. Рыночная экономика не может существовать с таким ростом цен», — подчеркивает Хазин.

Вторым показателем американского кризиса, по словам Хазина, является ситуация с долгами домохозяйств, а именно возможность домохозяйств обслуживать свои долги. В этой области критическое влияние на ситуацию может оказать Рост ставки Федерального резерва, о возможности которого ранее уже заявило руководство.

«При нулевой ставке это терпимо. А если у вас инфляция 20%, то по правилам нужно повышать ставку. ФРС на последнем заседании уже сказала, что придется. Повышение ставки при таких долгах ведет к массовому банкротству. И экономика начинает сыпаться, потому что люди не потребляют», — объяснил эксперт.

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Третий показатель, указывающий на глубину проблем США, заключается в превышении объема федеральных трансфертов американским домохозяйствам, по отношению к сумме налогов, которые эти домохозяйства платят государству. В данной ситуации злую шутку с Америкой может сыграть бесконтрольное дотирование предпринимателей и рядовых граждан, которое идет под видом помощи во время пандемии коронавируса и кризиса.

«Они увеличивают трансферты в десятки раз каждый год – и никто это не контролирует», — подчеркнул экономист.

При этом Федеральная резервная система США, помимо ужесточения денежно-кредитной политики, предлагает также сократить инвестиции в федеральные фонды, которые отвечают за выплату медстраховок и пенсий американцам пенсионного возраста. Как заявила ранее глава ФРС Джанет Целлен, пока трудно сказать на какой срок могут быть введены эти экстренные ограничения.