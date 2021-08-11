Депутат Государственной думы, действительный госсоветник РФ Евгений Федоров прокомментировал материал BBC об операции "ЧВК Вагнера" в Ливии.

В "расследовании" британского агентства упоминается некий планшет, который был найден в Триполи. По соображениям авторов, устройство принадлежит одному из российских бойцов. Существует ли в действительности этот планшет — неизвестно. Материал построен без какой-либо доказательной базы. Кроме этого, британцы умолчали официальный комментарий МИД РФ по данному вопросу. Очевидно, что представители издания не были заинтересованы в независимом расследовании, а действовали исключительно по указке заказчика, жаждущего устроить новый антироссийский вброс.

Депутат Государственной думы, действительный госсоветник РФ Евгений Федоров напомнил, что в современном мире защититься от лжи и клеветы сложно. Третьи стороны распространяли и буду распространять неправду, преследуя собственные интересы со злым умыслом. Собеседник убежден, что планшет — выдумка, которую используют для информационной войны.

Ранее Федеральное агентство новостей изучило "расследование", тщательно проанализировало аргументы BBC. Журналисты пришли к выводу, что западное агентство сфабриковало материал о россиянах в Ливии.