Новое "расследование" BBC о якобы участии российских граждан в ливийском конфликте построено на ложных доказательствах, выяснил ФАН.

Британское агентство BBC выпустило псевдорасследование, в котором приводятся "доказательства" участия россиян в вооруженном конфликте на территории Ливии. Журналисты Федерального агентства новостей проанализировали его содержание и указали на грубые ошибки авторов западного издания.

Одной из предоставленных BBC "улик" является десятистраничный отсканированный документ, составленный в Microsoft Word. Он датирован январем 2019 года. Документ якобы содержит в себе сведения о материальных средствах, необходимых для "выполнения военных задач": автоматах Калашникова, четырех танках и современной РЛС (радиолокационной системы). Утверждается, что документ был подписан неким "Девятым". По мнению журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова, им является Дмитрий Уткин — российский полковник запаса. Тем не менее, он не объясняет, как он узнал о личности "Девятого".

Всего агентство BBC предоставило несколько псевдодоказательств. Полную версию разбора, проведенного Федеральным агентством новостей, читайте на сайте.