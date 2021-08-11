Журналисты указали на нелепые ошибки BBC в "расследовании" о россиянах в Ливии

Фильм BBC, повествующий о якобы принимавших участие в ливийском вооруженном конфликте россиянах, был снят с использованием профессиональных актеров, выяснил ФАН.

Журналисты BBC сняли фильм, в котором представлены "доказательства", якобы указывающие на участие граждан России в вооруженном конфликте на территории Ливии. Редакция Федерального агентства новостей изучила содержание этого фильма и рассказала, как британское агентство создало новый фейк.

Участие в фильме якобы приняли россияне, побывавшие в боях в Ливии и Сирии. Однако, как утверждают журналисты ФАН, они являются лишь актерами со слабо прописанными ролями. В их речи также были выявлены фактологические ошибки. В частности, "участник штурма" сирийской Пальмиры рассказывал о расположенных вокруг города нефтяных полях. Однако в районе города отсутствует нефть, там есть только газовые поля.

Полную версию анализа "доказательств" журналистов BBC читайте на сайте Федерального агентства новостей.