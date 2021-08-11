"Я не был на войне": фигурант расследования BBC опроверг участие в ливийском конфликте

Небезызвестное британское агентство BBC опубликовало очередное расследование, "доказывающее" присутствие "ЧВК Вагнера" в Ливии.

Речь идет о фильме, в основу сюжета которого легли рассказы боевиков из Триполи, которые принимали участие в сражениях под столицей республики, а также данные с планшета, который якобы был обнаружен на линии фронта весной 2020 года. Авторы материала попытались в очередной раз использовать вбросы их западных коллег, разоблаченные ранее. Более того, они пригласили для участия в съемках актеров профессионального уровня. Те играли роль бывших сотрудников частной военной компании, якобы согласившихся на интервью с британцами. Разумеется, эти мужчины попросили не раскрывать их личности.

Кроме того, авторы "расследования" изучили даже украинский сайт "Миротворец", пытаясь определить личности так называемых "вагнеровцев". Например, боец под позывным "Метла", как утверждает BBC, является 36-летним Федором Метелкиным, приехавшим с Северного Кавказа, а "Селенга" — 28-летний Андрей Воронцов, которого якобы так назвали из-за реки, протекающий на территории Бурятии.

По словам военного обозревателя Алексея Суконкина, британские журналисты никогда не смогли бы узнать имена бойцов, даже зная их позывные.

"В практике спецслужб существует правило, согласно которому агентурный псевдоним, присваиваемый агенту, не должен никоим образом сочетаться или быть схожим с фамилией или внешними данными агента", — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Журналисты ФАН связались с тем самым Федором Метелкиным, которого BBC попыталось выдать за "вагнеровца". Мужчина заявил, что никогда не принимал участие в боевых действиях. Более того, он намерен обратиться с иском в суд.

"Да, я видел расследование. Я просто в шоке, куда меня запихнули. Я в Африке никогда не был и быть не мог. Это же сказки, расскажешь кому — не поверят. Какое мое фото ливийцу показали?! Это шоу какое-то! На другом конце света к войне притянули", — заявил Метелкин.

Расследование прокомментировал еще один его фигурант — Владимир Анданов, которого обозначают как бойца "ЧВК Вагнера" с позывным "Ваха". Мужчина признался, что в отличие от Метелкина неоднократно встречал свою фамилию в фейковых материалах западных СМИ. По его словам, он не может сдерживать смех каждый раз, когда на просторах интернета появляются подобные материалы.

"Фотки с нашими приколами страйкбольными по всему миру уже разошлись. Мол, мы боевики. Не, ну у меня таких фоток реально гигабайты, могу скинуть любому желающему. Ну это просто жесть какая-то. Конечно же я никогда не был на войне", — рассказал Анданов.

Что касается пресловутого ресурса "Миротворец", то этому источнику доверять никак нельзя. Администрацию сайта неоднократно обвиняли в клевете.

Полный текст расследования читайте на сайте Федерального агентства новостей.