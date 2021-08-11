Редакция ФАН указала на ошибки в ложном расследовании ВВС о Ливии

Журналисты BBC использовали сомнительные "находки" в качестве доказательств присутствия бойцов "ЧВК Вагнера" в Ливии в своем новом расследовании.

Редакция ФАН подробно разобрала приведенные в новом расследовании британских журналистов аргументы и доводы. Так, осознавая слабость доказательной базы, BBC решило привлечь к съемкам триполитанских боевиков и устроить видеоэкскурсию в Айн-Заре.

По мнимым позициям россиян в этом населенном пункте британцев водил боевик, который участвовал в сражениях на стороне ПНС. Он показал журналистам якобы гнездо российского снайпера, которое подозрительным образом осталось нетронутым с весны 2020 года. Также была продемонстрирована коробка с патронами, на которой были обнаружены надписи на русском языке. На продемонстрированном в качестве "доказательства присутствии русских" предмете есть четко различимая серебристая полоса, изучив которую, можно прийти к выводу, что ему больше 40 лет.

Следом за коробкой авторы демонстрируют альбом для рисования. Изображение, похожее на художества школьника, показывает некоего человека с бутылкой в руке, которая, по словам журналиста, является водкой для "вагнеровца".

С полным текстом материала ФАН о новом псевдорасследовании западных СМИ можно более детально ознакомиться на сайте издания.