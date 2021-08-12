Китайцы бурно отреагировали на дипломатический скандал между КНР и Литвой

Китайцев возмутили действия Литвы, правительство которой разрешило открыть у себя в стране «представительство» Тайваня, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Китая о том, что этот шаг повлечет за собой неблагоприятные последствия.

Об этом сообщает китайское издание «Гуаньча», приводя возмущенные комментарии своих читателей, которые называют Литву «маленькой, ничего из себя не представляющей страной», а кто-то даже предлагает «затоптать Литву насмерть».

Напомним, 10 августа официальный представитель МИД Китая заявил, что выданное недавно литовским правительством разрешение на открытие в Литве «представительства» Тайваня является грубым нарушением принципов коммюнике об установлении литовско-китайских дипломатических отношений, а также наносит урон территориальной целостности и суверенитету КНР.

Правительство Китая, по словам дипломата, решительно выступает против недружественного шага Литвы и поэтому приняло решение отозвать из Вильнюса своего посла в Пекин.

Решение о разрешении Тайваню на открытие собственного представительства в Латвии выдала правящая коалиция, включающая две консервативные партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» и «Союз либералов», а также либеральную «Партию свободы», которая вместе с либеральной «Партией свободы» победила на парламентских выборах 2020 года.

А после победы на выборах 2021 года, политики из правящей коалиции начали в полной мере «оказывать поддержку Тайваню». В частности, коалиция заявила о планах открыть литовское представительство на Тайване и разрешить Тайваню открыть представительство в Литве. Кроме того, Вильнюс вышел из механизма межрегионального сотрудничества «17+1» Между странами Центральной и Восточной Европы и Китаем.

При этом официальные лица Литвы не раз заявляли, что не боятся испортить отношения с материковым Китаем, и призывали другие страны последовать своему примеру и «поддержать Тайвань».

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

Вся эта ситуация вызвала бурный отклик китайских читателей. В частности, пользователь под ником «Что будет дальше» прокомментировал ее так:

«Мелочный расчет этой бесстыжей страны таков: в любом случае вам не дотянуться до меня, я слишком далеко, а мы пришли к соглашению с обеих сторон. Тайвань и США дадут мне все козыри и будут относиться ко мне лучше, этого достаточно. Глаза мыши видят не дальше одного цуня (обр. обладать узким кругозором, прим. пер.). Нужно выбить из Литвы все эти беспочвенные мечты».

Комментатор «Туский» отмечает, что большинство стран мира, находясь вне досягаемости, все же предпочитает поддерживать Китай в вопросе Тайваня, тем более, что Китай был и остается большой страной. А такая небольшая страна как Литва, которая постоянно нарушает пять добродетелей, в определенные критические моменты может развалится, хотя такая возможность и невелика.

Пользователь «Тоска по деревне» призывает власти Китая приложить двойные усилия, чтобы покарать Литву в назидание другим государствам. Если этого не сделать, предупреждает он, в будущем Пекину придется постоянно сталкиваться с подобными неприятностями.

«Литовцы не глупы. Они внимательно все рассмотрели, прежде чем принять такое решение. Установление дипломатических отношений с Тайванем отвечает их национальным интересам. Проблема в том, что национальные интересы Литвы находятся в серьезном конфликте с национальными интересами Китая. Что нужно делать Китаю? Продемонстрировать великодушие великой державы и со вниманием отнестись к позиции Литвы? Или принять трудное решение и в первую очередь защитить интересы КНР?», — задается вопросом «Далекий йо-йо».

На эти вопросы отвечает другой комментатор – «Пельмени Чуань Цзяня», по словам которого план по избавлению от Литвы должен включать в себя запрет всем тайваньским предприятиям и частным лицам, развивающим бизнес или отношения с Литвой, заходить на рынок материкового Китая. Это, по его мнению, единственный выход, который к тому же не сложен в исполнении. Трудность заключается лишь в том, чтобы принять политическое решение.

Еще один пользователь «Наблюдаю за сплетнями» отвечает «Далекому йо-йо», напоминая, что разрыв дипломатических отношений, будь то США или Литва, давно стал нормой. Поэтому Китаю пора перестать помогать Евросоюзу сохранять лицо, протестуя против одного, запрещая другое и разрешая третье. Китай такими действиями сам загоняет себя в угол.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Другие пользователи отвечают «Далекому йо-йо», называя Литву всего лишь «козявкой», и напоминая, что Китай должен защищать собственные интересы, не заботясь о крошечных странах вроде Литвы.

«Литовцы такие глупые. С момента основания страны в 1991 году только в 2020 году было избрано правительство, которое «обнаружило серьезные противоречия между национальными интересами Литвы и национальными интересами Китая». Так что они не видят так глубоко, как вы. Они просто хотят поживиться в мутной воде и должны заплатить за это», — пишет в комментариях пользователь «Известная судьба».

Также многие комментаторы напоминают, что Китай и Литву связывают очень небольшие объемы торговых и экономических операций, а значит разрыв дипломатических отношений ничем Пекину не грозит. Тем более, что Литва не пытается налаживать отношения с Россией и Белоруссией, а предпочитает следовать за США, а значит у Китая нет с ней ни политических, ни экономических точек соприкосновения.

Также пользователи выражают уверенность в том, что Китай способен нанести Литве серьезный ущерб в ООН, но такой большой стране просто нет смысла тратить дипломатические ресурсы, чтобы доказать свою правоту настолько маленькой стране. Поэтому Литву нужно «просто затоптать насмерть», пишет один из комментаторов.