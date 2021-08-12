Соловьев считает, что Вагабзаде за оскорбление русских должен сесть в тюрьму

Азербайджан должен выдать России бывшего посла Баку в Белоруссии Исфандияра Вагабзаде, который ранее в видеообращении оскорбил русский народ и президента РФ, чтобы тот был осужден и отбывал наказание в российской тюрьме.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев, который считает, что Вагабзаде, назвавший русских «нацией свиней», должен ответить за свои слова.

«Он надеется, что Россия ответит жестко — неслучайно дважды называет русских свиньями и оскорбляет лично [президента России Владимира] Путина, — подчеркнул журналист. — Я хотел бы увидеть жесткую реакцию властей Азербайджана. Считаю, они должны выдать его России, чтобы он сидел в российской тюрьме».

Prt Scr youtube.com / Mahirxaldan

Напомним, ранее в интернете был распространен видеоролик, в котором экс-посол Азербайджана в Белоруссии Исфандияр Вагабзаде в грубой форме отвечает лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на его слова о том, что на российских миротворцев в Нагорном Карабахе лучше «косо не смотреть», оскорбляя и его самого, президента РФ Владимира Путина и весь русский народ.

Как отметил по этому поводу в личном Telegram-канале президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, раньше за подобные слова было положено отрезать головы, ставить к стенке, или на худой конец руки-ноги отрывать.