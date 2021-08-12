Казус Киева заключается в том, что украинские власти продолжают воевать за регион, который им не нужен, так как Донбасс на Украине еще 80 лет назад называли «чужим».

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный публицист и политолог Владимир Корнилов, приводя в подтверждение своих слов публикацию в печатном органе украинских нацистов «Украiнський вiсник» от 10 августа 1941 года.

Тогда, по словам Корнилова, галицкие нацисты сами писали, что Донбасс является для них «чужим», а сейчас украинские националисты воюют за этот регион.

Автор публикации 80-летней давности с сожалением сообщил читателям, что на всей территории Советской Украины лишь одна Галичина встречала фашистских оккупантов с радостью, в то время как жители Донбасса испытывали совсем противоположные чувства. Как отмечается в статье, Украина испытывает острый недостаток «свидомых» — коллаборационистов, которых на всей ее территории едва ли наберется 10%, а значит немцы столкнуться с трудностями, набирая кадры для новой администрации, переживает автор.

«Но украинские нацисты успокаивали: мол, ничего страшного, «дополним добрыми силами из западно-украинских земель». И дополняли! – подчеркивает Корнилов. — Именно галичан в своих обозах везли немцы на восток Украины для ведения там нацистской пропаганды. В Донбассе такого количества коллаборационистов они бы не нашли».

И, как отмечает Корнилов в заключение, в этой связи интересно звучит признание украинских нацистов, сделанное также в 1941 году, что «для интеллигентного галичанина» Восточная Украина представляет собой совершенно чужую территорию.