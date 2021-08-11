"Просто так не оставят": певец Самсонов ожидает позитивного итога в ситуации с Булановой

Ситуация, сложившаяся с кандидатом в депутаты ЗакС Петербурга Татьяной Булановой, должна решиться правильным путем, считает оперный певец и эстрадный исполнитель Владимир Самсонов.

По его мнению, решение территориальной избирательной комиссии №17 отказать певице в регистрации ее кандидатуры для выборов Законодательное собрание является спорной и неоднозначной ситуацией. Однако в комментарии ФАН исполнитель подчеркнул, что с вопросом нужно разобраться спокойно.

"В наше время фейков, вбросов, каких-то провокационных скандалов (достаточно. — Прим. ред.), которые ориентированы на то, чтобы специально возбудить наше социальное общество. А оно сейчас будет находиться во все более и более жестком режиме перед выборами в сентябре", — рассудил Самсонов.

Оперный певец считает, что сейчас стоит ожидать еще большего количества вбросов и ситуаций, наподобие той, в которой оказалась Буланова. Однако артист не переживает за судьбу коллеги по сцене, так как уверен: в ее вопросе разберутся компетентные люди.

"Насколько я знаю, сейчас из Москвы прибыла специальная комиссия для разбора этой ситуации. Это говорит о том, что на самом высоком уровне на эту тему обратили внимание и просто так ее теперь не оставят", — добавил исполнитель.

Он также считает, что рассмотрение данной проблемы может происходить под присмотром не только профессионалов, но и СМИ.