Попытка аналитиков BBC дискредитировать Россию провалилась из-за просчета с загадочным планшетом, который объявили "главным доказательством" псевдорасследования.

Британское агентство намеревалось доказать участие "ЧВК Вагнера" в ливийском конфликте. Фильм BBC, как утверждают его авторы, основан на материалах с некоего планшета, который якобы принадлежал одному из российских бойцов. По данным СМИ, устройство было найдено весной 2020 года у Триполи. Журналистам его передал представитель ливийской разведки.

В Федеральном агентстве новостей отмечают, что уже на этом этапе возникают противоречия. Прежде всего, доказать происхождение планшета не представляется возможным. Более того, если он действительно принадлежал россиянам, неясно, почему ливийские чиновники не возбудили официальное расследование. Тем более, что триполитанское правительство давно безуспешно пытается доказать российское присутствие в Ливии.

Вместо этого, согласно утверждениям BBC, ливийцы предпочли отдать "улику" журналистам, которые могли загрузить на устройство любую сфальсифицированную информацию. Такие манипуляции сделали девайс бесполезным в качестве доказательства.

Полную версию материала журналистов ФАН можно прочитать на сайте издания.