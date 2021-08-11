Профессор Яковлев оценил решение Беглова продлить выплаты медикам

Эксперты оценили продление губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам.

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев отметил, что Беглов продлил выплаты медикам не просто так. Он подчеркнул, что условия работы для врачей в наше время очень тяжелые и многие просто не выдерживают тяжелой и интенсивной работы.

"Продление выплат — это необходимая мера. За полтора года происходит психологическое выгорание у специалистов", — заявил Алексей Яковлев изданию Невские Новости.

Доктор медицинских наук отметил, что пока никто не знает, сколько медперсоналу придется работать в таких условиях. По мнению Яковлева, правительство всячески идет навстречу медикам. Кандидат медицинских наук Игорь Орлов также положительно оценил инициативу Беглова. Он считает, что в нынешних условиях работникам очень важна финансовая мотивация.