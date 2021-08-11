Гости "Время покажет" обсудили притеснения русскоязычных граждан в постсоветских странах

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко обсудил с гостями телепередачи "Время покажет" притеснение русскоязычных граждан на территории бывших республик СССР.

Одним из гостей студии Первого канала стал публицист и радиоведущий Сергей Мардан. По его мнению, у России отсутствует стратегия в общении с территориями, некогда входившими в состав Советского Союза. При этом выстраивать ее заново уже поздно, поскольку за последние 30 лет многое изменилось, убежден спикер.

"Если мы куда-то вкладываем деньги, те, кто их получает, должен их как минимум отрабатывать. Киргизия, которая существует исключительно благодаря милости Путина, там в голову не должно прийти что-то сказать на русский язык. Руки целовать должны!", — пояснил свою позицию Мардан.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин назвал русских "народом-сиротой", который всем всегда помогает, а сам себя защитить якобы не может. Гость "Время покажет" от либерального крыла, политолог Андрей Никулин предложил умерить свою риторику, поскольку "закручивание гаек" ударит прежде всего по русскоязычному населению сопредельных государств.

Ведущий ток-шоу Руслан Осташко отметил, что в студии Первого канала эта тема поднимается крайне редко ввиду нежелания разжигать рознь и уважительного отношения ко всем национальностям.