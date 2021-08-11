Депутат Вострецов назвал Шугалея достойным претендентом на место в петербургском ЗакСе

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей — серьезный кандидат на выборы в Заксобрание Петербурга, заявил депутат Госдумы России Сергей Вострецов.

Известного ученого успешно зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты в ЗакС. Шугалей представляет партию "Родина" и будет выдвигаться от пятого одномандатного округа. Сам социолог отметил, что это лишь очередной этап, впереди ожидает трудная и кропотливая работа.

Депутат Вострецов в беседе с корреспондентом издания "ПолитРоссия" отметил, что Максим Шугалей — приличный и интеллигентный человек, который прошел "серьезную жизненную школу". По его словам, у него есть твердая жизненная позиция, которую он отстаивает "до последнего".

"Он Родину не сдал, он до конца боролся и сражался. И его в этом поддерживала вся страна", — напомнил парламентарий.

Почти два года в плену в ливийской тюрьме легли в основу художественных фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2". Запланирована и третья часть киноленты, которая готовится к выходу. Во многом именно поддержка россиян в этот трудный период и убедила президента ФЗНЦ выдвинуться в депутаты, уверен Вострецов.