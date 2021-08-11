"Народ пойдет за ней": певец Попов поддержал выдвигавшуюся в ЗакС Буланову

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова по-прежнему получает поддержку от поклонников ее творчества, заявил певец Саша Попов.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 ранее не стала регистрировать Татьяну Буланову в качестве кандидата на выборы в Заксобрание Петербурга. Члены избиркома аргументировали свое решение тем, что количество бракованных подписных листов, предоставленных командой певицы, превышает допустимую законодательством норму.

Буланова баллотировалась от петербургского отделения партии "Родина". Флагманским проектом, который она активно продвигала, стала инициатива о "Ленинградских надбавках" для пенсионеров. Несмотря на социальную направленность идеи, петербургские чиновники начали оказывать давление на представителей политсилы, запретив размещение агитационных баннеров в городе.

"У Тани за спиной большой штат поклонников. Видимо, ее кто-то боится, боятся ее слова. Народ пойдет за ней быстрее, чем за каким-то депутатом, которого никто не знает. Она просто кому-то мешает", — отметил певец Попов в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Татьяна Буланова ранее записала видеообращение к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой добиться равных прав для всех партий в Петербурге накануне выборов. Глава ЦИК, в свою очередь, заверила, что комиссия разрешит ситуацию. Делегация из Москвы уже прибыла в Северную столицу для инспекции.