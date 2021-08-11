"Любой ценой опорочить Россию": Манукян раскрыл смысл вброса BBC по Ливии

Попытки BBC в очередной раз безосновательно обвинить Россию вписываются в масштабную пропагандистскую кампанию, которую ведет Запад, заявил общественный деятель Вадим Манукян.

Так он прокомментировал Федеральному агентству новостей противоречивое расследование британского агентства, посвященное "операции "ЧВК Вагнера" в Ливии". Авторы вброса утверждают, что материал основан на данных с планшета, который якобы принадлежал одному из россиян и был найден под Триполи. Манукян назвал эти инсинуации жалкой попыткой BBC влить в уши своих читателей информацию, соответствующую интересам британских и американских спецслужб.

"BBC занимается по большей части fake news, их уже неоднократно ловили на этом и, собственно говоря, эту историю они точно так же выдумали", — сказал он.

По его словам, фейки стали основным звеном масштабной пропагандистской кампании Запада, который стремится "любой ценой опорочить Россию". Вброс BBC является лишь частью этой системы и не должен вызывать удивления.