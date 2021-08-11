В Екатеринбурге умер глава Фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич скончался в Екатеринбурге в возрасте 74 лет, сообщила журналист Наталья Варсегова.

По ее словам, 1 августа Кунцевич поехал на перевал Дятлова, где почувствовал себя плохо. Причиной смерти стал коронавирус.

"Мне сообщила его жена Ольга, сестра моей жены. Это очень тяжелая утрата для всей большой семьи — жены, детей, внуков, племянников. Я знаком с ним с 1977 года, со студенчества. Ходил с ним в походы, работал в стройотряде, где он был командиром. Практически он научил меня всему", — прокомментировал смерть Кунцевича его родственник Александр Митрохин.

Он уточнил, что при поступлении в больницу у Кунцевича диагностировали 40-процентное поражение легких.