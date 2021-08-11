В ЛДПР разъяснили ситуацию с депутатом из Марий Эл, который заявил о божественности власти

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов не состоит в ЛДПР, заявил член высшего совета партии Ярослав Нилов.

Как сообщили ранее местные СМИ, на встрече с ветеранами Кожанов заявил, что власть дается богом, а перед чиновниками и начальством стоит кланяться.

"Встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть, она от бога — как с нею можно ссориться?" — такое высказывание депутата вызвало негодование жителей республики.

Нилов уточнил, что высказавшийся о "божественности" власти Кожанов еще в 2019 году сдал мандат и вышел из ЛДПР, поэтому членом партии давно не является, пишет РИА Новости.