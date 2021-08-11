"Ни одного правдивого аргумента": депутат Вострецов раскритиковал фейки ВВС о Ливии

Псевдорасследование британского агентства ВВС о "ЧВК Вагнера" в Ливии является антироссийским вбросом в интересах США, заявил депутат Госдумы России Сергей Вострецов.

В материале британских журналистов приводятся фальсификации о якобы участии россиян в ливийском конфликте. Авторы ссылаются на данные, обнаруженные в неком планшете, найденном где-то под Триполи.

Парламентарий в интервью для ФАН раскритиковал данное расследование, что вбрасывание в информационное поле подобных, ничем не подтвержденных, фейков происходит под контролем американских спецслужб. Вострецов подчеркивает, что США и другие западные страны активно конкурируют с Москвой за мировые ресурсы, и они готовы прибегнуть к любым средствам, что бы ослабить ее.

"У ангажированных СМИ нет ни одного правдивого аргумента. Поэтому, чтобы очернить Россию они и прибегают к фейкам и клевете. Кто больше всего несет разрушения, и кто заинтересован рынками сбыта — тот и устраивает провокации. Война информационная против нас велась, ведется, и будет вестись", — заявил депутат.

В то же время Вострецов убежден, что Россию ждет светлое будущее, и на Западе это понимают. Поэтому не вполне ясно, чего они надеются добиться, публикуя подобные псевдорасследования.