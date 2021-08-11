Васильева стала главным провокатором в команде Навального после побега Соболь

После того, как Любовь Соболь сбежала из России, место провокатора в команде Алексея Навального заняла Анастасия Васильева.

Глава аффилированного со скандальным блогером "Альянса врачей" (организация, признанная иноагентом, запрещена на территории РФ) заявила, что готова отправиться в колонию, если это поможет дестабилизировать обстановку в стране.

Несколько дней назад ФСИН пришлось попросить суд изменить Васильевой меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. При этом ни один из остальных фигурантов "санитарного дела" не находится в СИЗО. Такое решение объясняется тем, что глава "Альянса врачей" неоднократно опаздывала на заседания.

Возможность оказаться в СИЗО Васильева назвала "новым этапом политических репрессий", с помощью которого она надеется снизить рейтинги "Единой России", пишет Nation News.

"Я к чему сейчас это говорю: что иногда нужен какой-то шаг к тому (…), чтобы люди, которые в течение 10 лет не понимали, что происходит, вдруг это поймут за три месяца. Если для этого нужно посадить врача в СИЗО ни за что — хорошо, я на это согласна, я на это пойду", — сказала она.

Глава "Альянса врачей" призналась, что считает себя "идейным вдохновителем", способным вести за собой людей. В качестве примера она привела свою "профсоюзную" деятельность. Однако о том, что работа ее организации сопровождается регулярными провокациями, женщина не упомянула.