РПЛ объявила о переносе матчей шестого тура чемпионата России на 25-28 августа

Решение было принято по просьбе Российского футбольного союза (РФС) с учетом интересов сборной и было одобрено большинством клубов РПЛ. Точное расписание лига опубликует в пятницу,

РПЛ опубликует точное расписание 6-го тура 13 августа после завершения ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций с участием "Сочи" и "Рубина", которые состоятся в четверг.

Национальная команда России под руководством Валерия Карпина в квалификации к первенству мира 2022 года сыграет 1 сентября на московских "Лужниках" с хорватами, 4 сентября в Никосии с командой Кипра и 7 сентября в Москве со сборной Мальты. главная задача тренерского штаба и футболистов — попадание на катарский ЧМ.