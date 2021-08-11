Сенатор Цеков отметил волевые качества Шугалея в решении проблем

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков поздравил социолога Максима Шугалея с регистрацией в качестве кандидата на выборы в ЗакС Петербурга.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поборется за депутатское кресло на выборах 19 сентября. Ученый баллотируется от партии "Родина". Помимо колоссального опыта в трудовой деятельности, он провел почти два года в плену в Ливии. Именно его история легла в основу фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2".

Сенатор Цеков в беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело" напомнил: социолог не пал духом в плену, что говорит о нем как о волевом человеке, нацеленном на решении проблем. Кроме того, у президента ФЗНЦ большой опыт, в том числе политический.

"Ну что ж, успехов ему! Регистрация в кандидаты — это начало дела, выиграть выборы — следующий этап, а вот быть депутатом — это уже третье. Пусть у него будет удача в его политической деятельности", — отметил Цеков.

Ранее сам Шугалей заявил, что петербургское отделение партии "Родина" будет определять свою программу, основываясь исключительно на запросах электората.