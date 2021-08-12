Михеев: Лукашенко не собирается играть по чужим правилам

Стиль поведения Александра Лукашенко во время недавней встречи с представителями общественности, медиа и науки, и его ответы на задаваемые вопросы, показали, что белорусский президент уверен в себе и не собирается пасовать, заигрывать или играть по чужим правилам.

Такое мнение высказал российский публицист и политолог Сергей Михеев. Слова которого приводит телеканал «Беларусь1».

По словам эксперта, главный сигнал, который в мире считают после пресс-конференции Александра Лукашенко заключается именно в том, что тот не намерен сдаваться.

«Я думаю, что все ответы и стиль поведения Лукашенко показывают простую вещь: он чувствует себя достаточно уверенно, он не собирается пасовать, он не собирается заигрывать, он не собирается играть по чужим правилам — и это главный сигнал, который они с этой всей конференции спишут», — считает Михеев.

При этом он отметил, что на Западе, конечно, хотели бы увидеть Лукашенко человеком, готовым признать поражение, заискивающим и согласным принять выдвигаемые ему условия. Но, глядя на Лукашенко, ничего подобного они не увидели.

«Я считаю, что это правильно, что это сильная сторона Лукашенко. Он показывает, что он этот раунд уж точно не проиграл, и он собирается бороться дальше, он считает себя правым. Я думаю, что это и есть главный сигнал», — заключил Михеев.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами и представителями общественности, заявил, что недружественные действия Киева по отношению к Минску развязали ему руки в вопросе признания российской принадлежности Крыма.

При этом Лукашенко добавил, что после того, как «последний олигарх в РФ» признает Крым российским и начнет поставлять на полуостров свою продукцию, за признанием со стороны Минска «дело не заржавеет».