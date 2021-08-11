Журналист Малькевич отметил важную историческую составляющую фильма "Солнцепек"

Журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич высоко оценил труд создателей российской картины "Солнцепек", сообщает ФАН.

Предпремьерный показ фильма режиссера Михаила Вассербаума состоится 11 августа в Санкт-Петербурге. "Солнцепек" рассказывает о событиях, которые происходили в Луганске в 2014 году.

Малькевич подчеркнул, что поднятые в фильме темы крайне важны. За последнее время из фильмов, которые рассказывают реальные истории, журналист смог вспомнить лишь киноленту "Шугалей", "Шугалей-2", "Турист" и "Балканский рубеж".

"Режиссеры, которые берутся за такой труд, заслуживают самых высоких и добрых слов. Снимать такое очень сложно, потому что кровоточит рана, и у многих людей там родные, близкие, друзья. Многие пытаются заболтать те события, и я понимаю, что реакция критиков может быть сложной, поскольку не все готовы к очень жесткому, жестокому кино про наши дни", — цитирует Малькевича ФАН.

Для создания подобных фильмов необходима субсидированная государственная поддержка, отметил журналист. К сожалению, в настоящее время многие патриотичные кинематографисты не получают господдержку, резюмировал Малькевич.