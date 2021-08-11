Кай Метов пожелал Булановой удачи в борьбе за место в Заксобрании

Известный российский исполнитель Кай Метов отметил особое уважение и любовь граждан к заслуженной артистке Татьяне Булановой и призвал ее не прекращать бороться за место в ЗакСе.

Артист был крайне возмущен решением ТИК о недопуске звезды на выборы. Метов отметил, что, несмотря на все заявления территориального избиркома, он лично знает Буланову как человека, говорящего исключительно правду. Он считает, что из исполнительницы получится хороший представитель народа.

"Самое главное — я ее лично знаю. Она правдолюб и всегда выступает за правду. У нее не бывает двойных стандартов, Татьяна не может лукавить, а это большой плюс, и люди это чувствуют, поэтому поддерживают ее", — отметил артист в разговоре с корреспондентом "ПолитЭксперта".

Кай Метов рассказал, что Буланова не единственный кандидат, который столкнулся со сложностями при попытке пробиться в парламент. Он надеется, что артистка сможет справиться с давлением и пожелал ей удачи в дальнейшем.

"Нужно понимать, что тебя ждет с самого начала. За Таней, как я понимаю, стоит большое уважение народа, большое понимание. Перевесят ли ее личные качества давление извне, пока не могу предположить, но очень хочется надеяться на это и пожелать ей удачи", — пожелал собеседник издания.

Несмотря на отказ ТИК зарегистрировать артистку, Буланова будет продолжать бороться. Ведь за ее спиной голоса больше ста тысяч петербуржцев, которые верят в нее и в ее инициативу "Ленинградская надбавка".