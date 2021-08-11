Новость о регистрации Шугалея на выборах в ЗакС обрадовала ветерана конфликта в Донбассе

Ветеран конфликта в Донбассе и лидер движения "Новые скифы Новороссии" Александр Матюшин с позитивом отнесся к новости о регистрации Максима Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга.

Шугалей, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), зарегистрирован кандидатом по пятому одномандатному округу. Социолог собирается вести активную работу с избирателями, поскольку нацелен на результат. Ученый баллотируется от партии "Родина".

"Регистрация Шугалея — это хорошая новость. Хорошо и то, что партия, от которой он идет на выборы, строит свою программу на основе обращений жителей города", — прокомментировал ситуацию Матюшин.

Хотя новость о регистрации Шугалея обрадовала ветерана, он опасается, что у главы ФЗНЦ возникнут проблемы с реализацией своей программы после победы на выборах в парламент Санкт-Петербурга. По мнению Матюшина, социологу будут противодействовать чиновники различных уровней.

"Иначе возникнет вопрос о компетенции самих чиновников, а лишаться "насиженных" мест они вряд ли захотят", — объяснил свою позицию лидер "Новых скифов Новороссии".

Что касается личности Шугалея, то к ней ветеран конфликта в Донбассе относится с глубоким уважением. Он узнал о главе ФЗНЦ после печальной истории с ливийским пленом.

"Желаю ему победы на выборах и успехов в будущей депутатской деятельности", — сказал Матюшин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Максим Шугалей, являющийся уроженцем Ленинграда, был незаконно захвачен боевиками в Ливии весной 2019 года. Ученый, проводивший социологическое исследование в североафриканской стране, находился в плену более 1,5 года. Глава ФЗНЦ обладает знаниями в политике и социологии, что является его плюсом в сравнении с другими кандидатами.