"Нужно доказать": Дятлов призвал разобраться с недопуском Булановой до выборов в ЗакС

Известный российский актер Евгений Дятлов возмущен недопуском известной исполнительницы Татьяны Булановой до выборов в ЗакС. Он призвал разобраться со сложившейся ситуацией.

Заслуженной артистке отказали в регистрации на выборы в Петербурге. По информации в территориальной избирательной комиссии, число забракованных подписей, которые были предоставлены, превышает допустимый порог. По мнению Дятлова, в сложившейся ситуации нужно провести тщательную проверку.

"Это нужно доказать. Вокруг этого должны быть соблюдены все правила и нормы. Если есть нарушения — значит, надо их проверить и осветить причины. Надо выполнять все, что положено в данных обстоятельствах. Если Татьяна Буланова требует проверки — значит, эту проверку надо предоставить", — отметил артист в беседе с корреспондентом ФАН.

Он подчеркнул, что Буланова является гражданином, который изъявил свою волю принять участие в выборах. Ее инициативу о "Ленинградской надбавке" поддержало большое количество граждан. Поэтому, по мнению исполнителя романсов, если есть какие-либо нарушения, то их необходимо осознать и предотвратить. Главное, подчеркнул Дятлов, чтобы все происходило в рамках закона.

Буланова, подавшая заявку от партии "Родина", столкнулась с большим количеством сложностей при продвижении своей инициативы. Идею сразу же попытались заблокировать местные власти, которые не позволили размещать плакаты и баннеры. С этим она обратилась в ЦИК, где ей пообещали урегулировать ситуацию и проследить за чистотой выборов.