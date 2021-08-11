Стало известно, когда Клаудиньо официально пополнит ряды "Зенита"

Представляющий интересы полузащитника Клаудиньо агент Луис Фернандо Гарсия сообщил, что 12 августа бразилец подпишет контракт с петербургским "Зенитом".

"Клаудиньо завтра подпишет контракт с "Зенитом", — цитирует агента Sport24.

Действующий чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) еще 7 августа объявил о скором трансфере Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино". Футболисту оставалось пройти медицинское обследование и подписать соглашение.

За клуб из бразильского штата Сан-Паулу 24-летний Клаудиньо провел 126 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 результативных передач. В составе олимпийской сборной Бразилии он появлялся на поле во всех шести матчах турнира и помог завоевать золото летних Олимпийских игр в Токио.