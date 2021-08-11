Композитор Ломинский поддержал Буланову в борьбе за пост депутата ЗакСа

ТИК №17 отказала в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой на выборы в ЗакС Петербурга, однако ситуация может измениться. Певицу поддержал артист Александр Ломинский.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова руководствовалась соображениями, направленными на улучшение качества жизни жителей Санкт-Петербурга при выдвижении своей кандидатуры на выборы депутатов городского ЗакСа. Об этом заявил российский композитор, музыкант и актер Александр Ломинский.

"В случае с Таней Булановой, ее душевный порыв – чистый и светлый. Думаю, она действительно хочет что-то изменить", — передает его слова ФБА "Экономика сегодня".

Артист подчеркнул, что решение об отказе в регистрации ее кандидатуры, вынесенное территориальной избирательной комиссией №17, является недопустимым с точки зрения права. Он выразил надежду на то, что у певицы все получится.

Ранее в Санкт-Петербург была направлена комиссия ЦИК. Поводом стало обращение кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой в адрес Эллы Памфиловой, главы ведомства. Певица обратила внимание на недопуск партийных плакатов и баннеров к агитации и попросила провести проверку действий петербургских избиркомов.