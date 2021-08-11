"Пенсионерам нужна помощь": Алибасов поддержал предвыборную инициативу Булановой

Проект "Ленинградская надбавка" мог стать отличной отправной точкой в политической карьере Татьяны Булановой, заявил известный российский продюсер Бари Алибасов.

Территориальная избирательная комиссия №17 отказала в регистрации заслуженной артистке России Татьяне Булановой. Члены избиркома объяснили свое решение тем, что в подписных листах, собранных командой эстрадной певицы, превышен процент допустимого брака.

Бари Алибасов в беседе с изданием "ПолитРоссия" возмутился тем, что Буланову не допустили до выборов в Заксобрание Петербурга. По его словам, именно с подачи Смольного, который не желает тратить деньги на пенсионеров, она и стала жертвой политического беспредела.

"Я вообще считаю, что можно эту надбавку делать еще больше. Давать не по 10, а по 50 или даже по 70 тысяч рублей. Петербург не захиреет от этого. Пенсионерам нужна помощь", — подчеркнул продюсер.

Инициатива о "Ленинградской надбавке" нашла отклик у петербуржцев: ее поддержали уже 100 тыс. человек. В рамках проекта предлагалось ежемесячно выплачивать по 10 тыс. рублей петербургским пенсионерам.