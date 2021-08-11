"Выглядит очень странно": в Госдуме назвали нелепым "расследование" британского издания ВВС

"Расследование" британского издания ВВС выглядит очень странно и нелепо, даже не стоит рассматривать всерьез такую деятельность, считает депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.

Издание представило фильм-расследование, где рассказывается о деятельности "ЧВК Вагнера" в Ливии. Авторы утверждают, что материал основывается на данных, взятых из планшета. По их словам, это устройство якобы было найдено в зоне боев под Триполи, передает ФАН.

Существование гаджета никак не подтверждается, однако в ВВС уверяют, что в нем содержится информация о картах Ливии на русском языке, фотоснимки с беспилотников и даже список военной техники, которую будто бы запрашивали россияне.

По мнению Александра Шерина, подобные безосновательные "расследования" обычно оказываются фейками. При этом Великобритания уже не раз попадалась на обмане, отметил он.

"Мы помним английских шпионов, которые что-то под камешками прятали. Ну не этой стране проводить расследования. Первое государство в мире, которое вмешиваются в дела других государств — Великобритания. Уж явно их слово не является мерилом для каких-то объективных расследований", — подчеркнул политик.

Журналисты ФАН подготовили подробные разбор псевдорасследования ВВС. Авторы представят свое опровержение на сайте издания 11 августа в 18:00 по московскому времени.