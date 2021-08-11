Политолог Бабич объяснил, почему россияне относятся к Шугалею с симпатией

Патриотические взгляды главы ФЗНЦ Максима Шугалея обеспечат ему поддержку со стороны населения на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга, считает политолог Дмитрий Бабич.

Ранее сообщалось, что социолог Шугалей был зарегистрирован кандидатом в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга от партии "Родина" по пятому одномандатному округу. Бабич заявил, что лично ему импонируют высказывания ученого, однако свою эффективность Шугалею еще предстоит доказать, передает iReactor.

"Надо еще посмотреть, насколько эффективен будет Шугалей, насколько он способен в условиях города проявить себя. Мне импонируют некоторые его высказывания, например, высказывания про Олимпиаду", — заявил он.

Он также назвал абсолютно нормальным стремление Шугалея баллотироваться в ЗакС, потому что политикой могут заниматься не только люди с профильным образованием. Кроме того, социолог и его патриотические взгляды вызывают симпатию у россиян.

"Люди голосуют не только за профессионалов, люди голосуют за человека. И сама его патриотическая позиция вызывает симпатию. Мне кажется, что у него есть достаточная поддержка в народе", — добавил Бабич.

Политолог отметил, что поддерживающие партию "Родина" люди должны иметь своих представителей во власти.